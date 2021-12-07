Абрамович и Миллер приехали на матч «Зенит» – «Челси» в Петербурге

«Челси» на выезде играет с «Зенитом» (1:0, первый тайм) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
За игрой на «Газпром Арене» наблюдают владелец «синих» российский миллиардер Роман Абрамович и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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👀 Роман Абрамович вновь на матче «Челси», теперь в Санкт-Петербурге#UCL #ЗенитЧелси pic.twitter.com/QPEih5RJnC— Телеспорт (@telesporttv) December 8, 2021