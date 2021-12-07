Абрамович и Миллер приехали на матч «Зенит» – «Челси» в Петербурге

Теги Зенит Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович Лига чемпионов УЕФА Газпром Алексей Миллер Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Челси» на выезде играет с «Зенитом» (1:0, первый тайм) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

За игрой на «Газпром Арене» наблюдают владелец «синих» российский миллиардер Роман Абрамович и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На нашем сайте доступна и видеотрансляция матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные