Абрамович и Миллер приехали на матч «Зенит» – «Челси» в Петербурге

«Челси» на выезде играет с (1:0, первый тайм) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

За игрой на наблюдают владелец «синих» российский миллиардер и председатель правления ПАО «Газпром» .

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