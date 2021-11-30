Фрэнк Лэмпард: «Всегда уважал Абрамовича. Без него я бы не оказался в нынешнем комфортном положении»

Бывший тренер и игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о работе с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
«Я особо с ним не общался [во время работы тренером], мне и не нужно было. Я чувствовал поддержку клуба. Я благодарен, что мне дали поработать, я чувствовал поддержку руководства.
Не всегда это происходит напрямую, но да, решение [об увольнении тренера в «Челси»] принимает владелец. Это нужно уважать.
Я всегда уважал Абрамовича. Без него я бы вообще не оказался в своем нынешнем комфортном положении.
Решения принимает он. Честно говоря, если оценить тот период, то Абрамович принял несколько хороших решений», – сказал Лэмпард в беседе с Гари Невиллом.