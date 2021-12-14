Леонид Федун: «Я не отошел от дел, не могу бросить «Спартак». Тратим 6-7 млрд рублей в год на клуб»

Владелец рассказал об управлении клубом и тратах на него.

«Я не отошел [от дел] и не могу отойти, поскольку не могу бросить клуб.

Содержание клуба – это достаточно большое удовольствие, и мы вместе с моим старшим партнером [вероятно, имеется в виду Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла» – прим. Sports.ru] тратим 6-7 млрд рублей каждый год, чтобы поддерживать клуб.

Просто у меня после ковида возникли определенные проблемы со здоровьем», – сказал Федун в интервью телеканалу «Россия 24».