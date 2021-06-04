Леонид Федун: «Россия – футбольный лилипут. У нас хороший футбол, но маленький»

Владелец высказался об уровне развития футбола в России.

«Давайте откровенно. Все спрашивают: «Как так Россия, имея 140 млн населения, занимает 34-е место в рейтинге сборных?» Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом.

Поэтому проблема не в том, что у нас футбол плохой или хороший. У нас хороший футбол, но он маленький.

А без расширения массовой базы для детского футбола говорить о достижении каких-то прорывов в сборной [сложно]», – сказал Федун в интервью телеканалу «Россия 24».