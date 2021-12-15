Депутат Терюшков о Fan ID: «Это исключает попадание на стадион лиц, которые неоднократно нарушали закон»

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался о Fan ID.

«Какие новые понятия? Два, которые расширяют понятийный аппарат 329-го закона о физкультуре и спорте в РФ. Это персонифицированная карта и оператор информационной системы, который будет обслуживать эти карты.

Оператор – это Минцифры. Мы провели несколько брифингов и добились того, что предоставление персонифицированной карты будет государственной услугой, которая будет оказываться через систему государственных и муниципальных услуг и на основании регламента будет предоставляться в электронном виде.

Если зритель не будет зарегистрирован на портале Госуслуг, он может прийти в ближайший МФЦ и оформить персонифицированную карту. Если он впервые находится перед стадионом, он может получить эту услугу на спортивном объекте. Мы договорились с Минцифры, что они будут вместе с комитетом по физкультуре и спорту Госдумы согласовывать и обсуждать, чтобы эта услуга стала доступной и удобной.

Персонифицированная карта будет обязательна на тех мероприятиях, которые будут определены решением правительства. Правительству, Минспорту придется градировать все федерации, виды спорта.

Понятно, что, наверное, она будет востребована в крупных федерациях, таких как РФС, где собирается большое количество болельщиков, и их поведение зачастую носит максимально эмоциональный характер. Здесь персонифицированная карта по решению правительства может вводиться как обязательный элемент.

Этот законопроект никого не охраняет. Все соревнования, которые имеют статус региональных, тем более всероссийских, проходят на сооружениях, которые уже соответствуют первой категории требования 202-го постановления правительства об антитеррористической защищенности, где уже установлена системы контроля и управления доступа с камерами с распознаванием лиц.

Но это не дает отсечь тех, так скажем, болельщиков, которые уже нарушили закон, в отношении которых есть решение суда об административном запрете на посещение игр или установлен административный надзор. Им билеты продаваться не будут.

Мы на моменте продажи билетов исключаем попадание на стадион лиц, которые неоднократно нарушали законодательство. В законе прописан исчерпывающий перечень отказов при оформлении карты или приостановления ее действия. Каждый будет видеть причину отказа и может обжаловать решение в суде.

Речь идет только лишь об административных запретах, когда болельщик или участник мероприятия нарушал порядок нахождения на объекте при проведении мероприятия», – сказал Терюшков.