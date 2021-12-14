Сорокин о Fan ID в РПЛ: «Ничего страшного не вижу. Может и повысить посещаемость. Подчас люди с семьями не идут на стадион из-за опасений»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 высказался о паспорте болельщика (Fan ID).

– Вы сказали, что Fan ID будет обязательным для посещения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Сейчас идет много споров о введении обязательного Fan ID и на матчи чемпионата России. Как вы к этому относитесь? Насколько это целесообразно?

– Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то несущее дополнительные преимущества болельщикам.

Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом.

Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все – и организаторы, и болельщики. С другой – это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

– Если привязка Fan ID к абонементам звучит логично, то как быть людям, которые ходят на футбол несколько раз в год. Не отпугнет ли нововведение эту группу болельщиков из-за рутины получения документа? Не снизится ли посещаемость?

– На какой-то первой эмоциональной реакции у какой-то категории болельщиков может и снизить, но потом к этому все привыкнут. А когда поймут, что это несет не ограничение, а преимущество, то может, наоборот, и повысить.

Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион. Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен.

В силу наличия Fan ID — инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия, – сказал Сорокин.

«Вредительский закон о Fan ID». Депутаты Госдумы, проголосовавшие против паспортов болельщиков