Матч «Лестер» – «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обеих командах

Матч АПЛ – , запланированный на сегодня, был отложен, сообщает The Athletic.

Позже лига подтвердила это, опубликовав сообщение на официальном сайте.

Причина – вспышка коронавируса в обеих командах.

В среду тренеры обеих команд, Антонио Конте и Брендан Роджерс, сообщили, что просили отменить матч.

Для «шпор» это уже третья подряд игра, сорвавшаяся из-за коронавируса. Игра с «Брайтоном» в АПЛ была перенесена, с «Ренном» в Лиге конференций – отменена окончательно.

АПЛ страдает из-за омикрона. Перенесли уже три матча, заболевшие есть почти во всех клубах