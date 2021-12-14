Матч «Лестер» – «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обеих командах

Матч АПЛ «Лестер» – «Тоттенхэм», запланированный на сегодня, был отложен, сообщает The Athletic.
Позже лига подтвердила это, опубликовав сообщение на официальном сайте.
Причина – вспышка коронавируса в обеих командах.
В среду тренеры обеих команд, Антонио Конте и Брендан Роджерс, сообщили, что просили отменить матч.
Для «шпор» это уже третья подряд игра, сорвавшаяся из-за коронавируса. Игра с «Брайтоном» в АПЛ была перенесена, с «Ренном» в Лиге конференций – отменена окончательно.
АПЛ страдает из-за омикрона. Перенесли уже три матча, заболевшие есть почти во всех клубах