В «МЮ» 19 случаев заражения COVID. Субботний матч с «Брайтоном» могут перенести

В вспышка заражения коронавирусом.

Как информирует The Telegraph, положительные результаты тестирования зафиксированы у 19 человек – игроков и сотрудников клуба, все они находятся на самоизоляции. При этом имеется в виду не только первая команда, но и остальные.

Манкунианцы обсуждают с возможность переноса субботней игры с , где также установлены факты инфицирования . Следует отметить, что «Тоттенхэм» и «Лестер» также просили АПЛ о переносе матча 17-го тура, который запланирован на четверг, но получили отказ.

Матч «Брентфорд» – «МЮ» перенесен из-за вспышки ковида в клубе из Манчестера