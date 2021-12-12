В «МЮ» 19 случаев заражения COVID. Субботний матч с «Брайтоном» могут перенести

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон коронавирус Здоровье Футбол

В «Манчестер Юнайтед» вспышка заражения коронавирусом.

Как информирует The Telegraph, положительные результаты тестирования зафиксированы у 19 человек – игроков и сотрудников клуба, все они находятся на самоизоляции. При этом имеется в виду не только первая команда, но и остальные.

Манкунианцы обсуждают с АПЛ возможность переноса субботней игры с «Брайтоном», где также установлены факты инфицирования COVID. Следует отметить, что «Тоттенхэм» и «Лестер» также просили АПЛ о переносе матча 17-го тура, который запланирован на четверг, но получили отказ.

Матч «Брентфорд» – «МЮ» перенесен из-за вспышки ковида в клубе из Манчестера

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