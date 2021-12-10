Дюков о еврокубках: «Наши клубы стали выступать успешнее. Есть определенный прогресс»

Президент РФС Александр Дюков высказался о выступлении российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее.

Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится.

Что касается целей, то мы сейчас не рассматриваем необходимость корректировки цели по шестому месту в рейтинге . Все клубы в еврокубках должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг.

Нужно ставить амбициозные задачи. В этом году, повторюсь, есть определенный прогресс: две команды попали в плей-офф еврокубков», – сказал Дюков.

вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе. стал 3-м в группе Лиги чемпионов и сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах ЛЕ. вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе .