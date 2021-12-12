Корнетка об уходе Рангника из «Локо»: «Поезд двигается дальше, практически ничего не изменилось»

Новый руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка и спортивный директор в интервью Sports.ru рассказали об уходе в «Манчестер Юнайтед».

«Ральф мне сказал: «Поступило предложение от «МЮ». Для него работать в Англии было мечтой. Мы все – игроки, менеджеры, спортивные директоры, переводчики – работаем в профессиональном футболе, но остаемся людьми. У каждого из нас есть мечта.

Это была мечта Ральфа. И ему нужно было быстро принять решение – в течение одного, максимум двух дней. Так что мы связались с руководством клуба и сказали, что Рангник отправляется в «Манчестер Юнайтед» на шесть месяцев, но поезд продолжает двигаться дальше.

Я мог поехать с Ральфом в «Манчестер Юнайтед», но реально передо мной не стоял такой вопрос. Я остаюсь в «Локомотиве», это проект, в который я верю.

Здесь встретил хороших людей и ни на одну секунду не сомневался. Мы в начале большого пути, перед нами еще долгая дорога, поэтому я с интересом остаюсь здесь и продолжаю работу.

После ухода Ральфа практически ничего не изменилось. Наши полномочия и задачи остались теми же, просто на нас теперь больше ответственности», – сказал Корнетка.

«Да, Ральф был главой всего проекта и нашим боссом. Но с тех пор как он ушел, его полномочия разделились по компетенциям между мной и Ларсом.

Ларс больше по обучению тренеров, философии, анализу игры, а я, как спортивный директор, отвечаю за контракты и переговоры с игроками», – сказал Цорн.

«Локо» вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе . В РПЛ команда идет на 6-м месте.

«Рангник в «МЮ», но поезд двигается дальше». Боссы «Локомотива» Цорн и Корнетка – о реформах и проблемах