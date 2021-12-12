Цорн о «Локо»: «Это сезон перестройки. Нужно попасть в Европу в следующем сезоне»

Спортивный директор «Локомотива» в интервью Sports.ru высказался о целях команды.

«Было бы неправильно, если бы наш проект упал бы из-за вылета из Лиги Европы.

Конечно, мы должны играть в еврокубках. И из-за финансового аспекта, и из-за того, что это подсвечивает наших тренеров и игроков.

Конечно, мы хотим попасть в еврокубки и в этом сезоне. У нас для этого есть все шансы. Но этот сезон – сезон перестройки. Нам нужно прийти к тому, чтобы точно попасть в Европу в следующем сезоне», – сказал Цорн.

«Локо» вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе . В РПЛ команда идет на 6-м месте.

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