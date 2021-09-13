Слуцкий о матче «Терек» – «Крылья» в 2009-м: «Игра была формой договоренностей на ином уровне. Футбол – это не просто футбол у нас»

Главный тренер высказался о матче «Терек» – , состоявшемся в 2009 году.

Перед игрой в букмекерских конторах резко возрос объем ставок на победу «Терека». Грозненцы выиграли со счетом 3:2.

– Договорные матчи остались сейчас в России?

– Нет. На уровне Премьер-лиги – нет.

– Давайте тогда поговорим о неприятной лично для вас ситуации. 2009 год, матч между «Крыльями Советов», которые вы возглавляли, и «Тереком» (нынешний – прим. Sports.ru). Что тогда произошло?

– К сожалению, футбол – это не просто футбол у нас. Иногда могут вмешиваться различные обстоятельства, в которых очень сложно сделать что-то не так, как кому-то хочется.

– Вы очень обтекаемо говорите. Суть была в том, что власть надавила на вас, чтобы вы сдали игру.

– Я так понимаю, что наша игра была формой каких-то договоренностей на определенно ином уровне.

– А вы не могли тогда ослушаться?

– Да могли, наверное. Это вообще больная и неприятная для меня тема. Наверное, можно было поступить иначе, и точно можно было поступить иначе. Но учитывая мои внутренние обязательства и отношения, я посчитал, что не могу поступить иначе.

Перед командой были огромные задолженности на тот момент, команде 6 месяцев не платили зарплату. Естественно, было сказано, что все моментально будет заплачено. Естественно, ничего не было заплачено. Все развалилось в секунду.

– Можно сказать, что это был самый тяжелый момент вашей карьеры?

– Да, конечно. Это были вещи, которые били в духовную составляющую. Я не пытаюсь быть святым или священником... Вот сейчас если я сделаю реальные заявления, которые у меня внутри и о которых я думаю, остановится стройка моего стадиона. Кто от этого выиграет? Что хорошего произойдет? Дети не получат стадион, моя мечта не реализуется, но зато решатся мои текущие локальные амбиции.

– Вот это я хорошо понимаю. Ты не всегда можешь иметь возможность высказываться или идти на митинг, например.

– Здесь похожая ситуация. Я мог лишиться профессии в том числе. Тебе сказали, что команда прекратит существование и потеряет интерес для региона. Просто Самарская область в один момент решит, что больше любит баскетбол или волейбол.

Мне и сегодня не хватает смелости высказать. Что уж говорить про времена, когда я был молодым растущим тренером, когда есть правила игры, и не ты их придумал, – сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.