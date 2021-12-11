Слуцкий о том, как относится к BLM: «Плохо, ценны все жизни. Само преклонение колена меня прибивает, еще и мудаком выглядишь, если не делаешь так»

Главный тренер высказался по поводу движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

– А как вы относитесь к преклонению колена перед матчами?

– Плохо.

– Почему?

– Во-первых, я всегда против какой-либо отдельной дискриминации. Против темнокожих там, не знаю, против нетрадиционной сексуальной ориентации, феминизм там или еще что-то. Потому что на самом деле ценны все жизни, все жизни имеют значение. Неважен твой цвет кожи.

Уж кто-кто, а я работал с огромным количеством разных национальностей, рас и всего остального. Я не понимаю, почему акцент делается именно на этом. Это раз.

Второе – сам жест меня несколько прибивает. Ну что это вообще – преклонить колено. Минута молчания в память жертв – я могу понять. Или какой-то там специальный жест. Или ты одел какую-то специальную ленточку. То есть мне еще не нравится сам жест. Коленопреклонение – это очень спорно в этом плане.

Сейчас тоже мир футбола сильно разделился – кто за, кто против. Я был на матче в Казани Беларусь – Уэльс. преклоняет колено, Беларусь – нет. И ты же еще и мудаком выглядишь, извиняюсь, в чьих-то глазах, потому что кто-то делает так, кто-то – эдак.

– Представляем, что в 2021-м вы все еще тренируете . Все английские команды преклоняют колено. Вы бы пошли на принцип и сказали, что мы этого делать не будем?

– Нет. Во-первых, в это и невозможно вмешиваться. Но я бы точно предоставил футболистам право выбора.

Если вы хотите и так считаете – можете это делать, если бы кто-то не хотел – я бы его не принуждал. Если кто-то не хочет – ничего страшного, – сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.