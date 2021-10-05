Максим Калиниченко: «Я участвовал в договорняках дважды на заре карьеры. Это не было связано с тотализатором»

Бывший полузащитник рассказал об участии в договорных матчах.

«Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел…

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тащит все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место…

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: «Беги!» – и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».

В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда…Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», – рассказал Калиниченко.

В начале карьеры, до «Спартака», Калиниченко играл за (1996-2000).

Отметим, что 31 мая 1999 года состоялся матч «Днепр» – «Николаев» (2:1), который подходит под описанные выше события. Калиниченко забил на 73-й минуте, а на 88-й с пенальти победный гол забил .