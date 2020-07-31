Бывшие тренер и игроки «Черноморца» признались в сдаче игры «Чайке» в 2019-м. Это первое в России дело о договорном матче

В Железнодорожном районном суде Воронежа началось рассмотрение первого в России уголовного дела о договорном футбольном матче.

Речь идет об игре Олимп-ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1), которая состоялась 13 мая 2019 года. РФС уже признал матч договорным.

По версии обвинения, тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков накануне игры вступил в сговор с директором Олегом Баяном. Тот пообещал 500 тысяч рублей за поражение. Дышеков убедил шестерых игроков «Черноморца» сдать матч и сказал футболистам позволять соперникам проводить атаки.

В итоге Дышекову и шестерым игрокам предъявили обвинение по статье 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»).

Сегодня тренер и все игроки «Черноморца», кроме вратаря, признали свою виду, сообщает «Медиазона».

Три игрока «Черноморца» сдали матч с «Чайкой». Они могли получить 1-2 миллиона рублей

«Чайку» выгнали из ФНЛ из-за договорных матчей трехлетней давности – за неделю до начала сезона