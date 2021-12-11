«Барса» ведет переговоры с CVC, чтобы получить средства на зимние трансферы. Клуб ранее выступал против сделки Ла Лиги с этим фондом

ведет переговоры с инвестиционным фондом CVC, сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб хочет заключить сделку с фондом, чтобы получить средства на трансферы в зимнее трансферное окно.

Посредником в переговорах выступает инвестиционный банк Goldman Sachs, который в августе предоставил клубу финансирование на сумму 595 миллионов евро. Goldman Sachs находится в хороших отношениях и с «Барселоной», и с CVC, поэтому заинтересован в успешном сотрудничестве сторон.

Отмечается, что позиции «блауграны» и CVC сближаются, стороны все ближе к договоренности.

Ранее «Барселона» вместе с «Реалом» и «Атлетиком» выступила против недавно ратифицированной сделки Ла Лиги с CVC, по которой клубы Ла Лиги и Сегунды получат около 2 млрд евро, но за это будут 50 лет отдавать фонду 8% от коммерческих доходов и 11% от аудиовизуальных прав.

«Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки и пытались обжаловать ее.

Ла Лига за 2,7 миллиарда евро продала 10% бизнеса люксембургскому фонду. Цель – за 4 года догнать АПЛ по доходам