Ла Лига за 4,95 млрд евро продала ТВ-права на 5 лет

объявила о продаже телеправ на трансляцию матчей лиги вещателям Movistar и DAZN.

Сделка заключена на 5 лет, с сезона-2022/2023 по сезон-2026/2027. Лига продала права за 4 млрд 950 млн евро.

Матчи между Movistar и DAZN были распределены в равных пропорциях – каждый вещатель будет показывать по 5 игр тура.

Ла Лига охарактеризовала сделку как «историческую» и сделала акцент на том, что смогла сохранить доходы от продажи аудиовизуальных прав в условиях, когда доходы большинства ведущих европейских лиг сокращаются.

В мае этого года АПЛ продлила контракт с английскими телевещателями на 5,1 млрд фунтов до 2025 года, а в ноябре подписала контракт с американским телевещателем NBC на 2 млрд фунтов до 2028-го.

Бундеслига подписала телеконтракт с немецкими телевещателями в 2020-м на 4 года, сумма – 4,4 млрд евро.