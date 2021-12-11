Лидеры «Спартака» не поддержали Виторию. Руководство обсуждало его увольнение с игроками («СЭ»)

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Руководство «Спартака» советовалось с игроками по вопросу увольнения главного тренера Руя Витории, утверждает «СЭ»

Сообщается, что лидеры команды португальца не поддержали и дали понять, что в случае его ухода «ничего страшного не произойдет». 

Отмечается, что он не сумел найти контакт с раздевалкой – ни с легионерами, ни с русскоязычными игроками. 

Уволить Виторию «Спартак» мог еще в конце октября после разгрома от «Зенита» (1:7), но в итоге ему дали время до зимней паузы. 

Ожидается, что после отставки португальца команду возглавит итальянский тренер Паоло Ваноли. 

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