Витория о будущем в «Спартаке»: «Сейчас не хочу говорить, у меня контракт. Может быть, потом»

Главный тренер «Спартака» после поражения от «Сочи» (0:3) ответил на вопрос о будущем в московском клубе.

– Можете рассказать о вашем будущем?

– В будущем мы отправляемся в Москву. Сейчас я не хочу ничего говорить, потому что у меня контракт. Возможно, что-то будет позже.

Хочу поблагодарить наших фанатов, которые заслужили выйти с этой игры с радостью и весельем. В этот момент мы не будем об этом говорить. Может быть, потом, – сказал португалец.

Ранее сообщалось, что сегодняшний матч мог стать последним для Витории в «Спартаке». Ожидается, что его сменит итальянец Паоло Ваноли.

«Спартак» на прощание получил от «Сочи» – 0:3. Руй близок к худшему результату клуба