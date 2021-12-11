Гендиректор «Спартака»: «Не можем не бороться за чемпионство. Но задачи, наверное, немножко скорректируем»

Генеральный директор «Спартака» после поражения от «Сочи» (0:3) оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

– Можно ли сказать, что «Спартак» уже не борется за чемпионство?

– Нет, «Спартак» не может не бороться за чемпионство. Безусловно, именно поэтому мы и оцениваем итоги чемпионата России как негативные, потому что задача у нас стояла бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас, мне кажется, как раз нужно поискать эти причины.

И что касается задач на будущее, мы их сейчас, наверное, немножко скорректируем. Но, безусловно, остается проход одной восьмой [финала Лиги Европы] в любом случае, финал Кубка России и зона еврокубков в чемпионате России, – заявил Мележиков.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 15 очков перед зимней паузой, от «Динамо» – на 13

«Спартак» на прощание получил от «Сочи» – 0:3. Руй близок к худшему результату клуба