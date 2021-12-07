Слуцкий о 0:2 с «Крыльями»: «Не могу сказать, что у нас совсем не было моментов. Какие-то подходы возникали»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 18-го тура (0:2).

«Действительно, у нас возникало много свободных зон. Мы не успевали перестраиваться за быстрыми игроками .

Не могу сказать, что у нас прям совсем не было моментов. Какие-то подходы возникали, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы забить.

Во втором тайме мы понимали, что нам достаточно тяжело прессинговать, потому что не было замен. Старались сохранить мяч, не так легко его терять, но это нам не удалось сделать», – сказал Слуцкий.