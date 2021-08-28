«Реал» может продать Азара летом. В клубе считают трансфер неудачным (Marca)

Стало известно, как в оценивают перспективы полузащитника .

По данным Marca, в мадридском клубе считают трансфер бельгийца неудачным. В «Реале» считают, что он уже не выйдет на тот уровень, что демонстрировал в «Челси», поэтому клуб ищет лучший вариант для Азара.

«Реал» не планирует расставаться с Эденом в зимнее трансферное окно, так как хочет частично отбить затраченные на него средства. Клуб начнет работу над трансфером Азара летом 2022 года.

Ранее стало известно, что бельгиец не планирует уходить из «Реала» зимой.

В этом сезоне 30-летний футболист выходил на поле в 9 матчах и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.