Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Йович и Вальехо могут покинуть «Реал» летом. Клуб сэкономит 54 млн евро на их зарплатах за год

«Реал» по окончании сезона может расстаться сразу с шестью игроками, чье дальнейшее пребывание в клубе считается экономически нецелесообразным.
Как сообщает As, речь идет о форварде Луке Йовиче, защитниках Марсело и Хесусе Вальехо, хавбеках Гарете Бэйле, Иско и, возможно, Эдене Азаре, в которого в «Реале» еще верят, несмотря на травмы.
По данным источника, если все эти футболисты уйдут, то мадридцы сэкономят на их зарплатах 54 млн евро чистыми за год, и это позволит им подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и продлить контракт с Винисиусом.
Азар и Бэйл получают по 15 млн евро за сезон, Иско и Марсело — по 8 млн, Йович — 5 млн, Вальехо — 3 млн (меньше него в «Реале» зарабатывает только вратарь Андрей Лунин).
При этом Иско, Марсело и Бэйл по окончании сезона могут стать свободными агентами.
Несколько клубов АПЛ, включая «Челси», думают о трансфере Азара. «Реал» готов его отпустить (ABC)