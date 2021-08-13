Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Йович и Вальехо могут покинуть «Реал» летом. Клуб сэкономит 54 млн евро на их зарплатах за год

по окончании сезона может расстаться сразу с шестью игроками, чье дальнейшее пребывание в клубе считается экономически нецелесообразным.

Как сообщает As, речь идет о форварде Луке Йовиче, защитниках Марсело и Хесусе Вальехо, хавбеках , Иско и, возможно, , в которого в «Реале» еще верят, несмотря на травмы.

По данным источника, если все эти футболисты уйдут, то мадридцы сэкономят на их зарплатах 54 млн евро чистыми за год, и это позволит им подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и продлить контракт с Винисиусом.

Азар и Бэйл получают по 15 млн евро за сезон, Иско и Марсело — по 8 млн, Йович — 5 млн, Вальехо — 3 млн (меньше него в «Реале» зарабатывает только вратарь Андрей Лунин).

При этом , и Бэйл по окончании сезона могут стать свободными агентами.

Несколько клубов АПЛ, включая «Челси», думают о трансфере Азара. «Реал» готов его отпустить (ABC)