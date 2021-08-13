Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Йович и Вальехо могут покинуть «Реал» летом. Клуб сэкономит 54 млн евро на их зарплатах за год

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Марсело Гарет Бэйл Эден Азар Иско Лука Йович Хесус Вальехо деньги Футбол

«Реал» по окончании сезона может расстаться сразу с шестью игроками, чье дальнейшее пребывание в клубе считается экономически нецелесообразным.

Как сообщает As, речь идет о форварде Луке Йовиче, защитниках Марсело и Хесусе Вальехо, хавбеках Гарете Бэйле, Иско и, возможно, Эдене Азаре, в которого в «Реале» еще верят, несмотря на травмы.

По данным источника, если все эти футболисты уйдут, то мадридцы сэкономят на их зарплатах 54 млн евро чистыми за год, и это позволит им подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и продлить контракт с Винисиусом.

Азар и Бэйл получают по 15 млн евро за сезон, Иско и Марсело — по 8 млн, Йович — 5 млн, Вальехо — 3 млн (меньше него в «Реале» зарабатывает только вратарь Андрей Лунин).

При этом Иско, Марсело и Бэйл по окончании сезона могут стать свободными агентами.

Несколько клубов АПЛ, включая «Челси», думают о трансфере Азара. «Реал» готов его отпустить (ABC)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные