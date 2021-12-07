Сергей Семак: «Челси» играл не на максимум возможностей. Поэтому игра получилась открытой»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями по итогам матча против «Челси» (3:3) в 6-м туре групповой стадии , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Игра получилась открытой, обоюдострой. Мы плохо вошли. Может, пропущенный мяч так повлиял, неуверенность, много брака, присутствовала какая-то закрепощенность.

Потом поактивнее заиграли, создали достаточно много, но и пропустили много.

Хороший момент – что смогли отыграться в конце. Но по ходу матча могли и выиграть, и проиграть. Поэтому такой результат.

– Что мешало играть в некоторых других матчах так же открыто?

– играл открыто. В предыдущих матчах они пропустили один, сегодня – три, от . Это говорит о том, что сегодня они не сыграли на максимум возможностей.

Для них этот матч был достаточно простым с точки зрения настроя, но многим основным игрокам Тухель дал отдохнуть.

Отсюда игра получилась открытой, много моментов.

Все матчи были достаточно закрытыми. Моментов немного, что у нас, что у соперников, за исключением гостевой игры с «Ювентусом», где мы сыграли плохо. Остальные матчи сыграли в свою силу, – заявил Семак.

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