Тухель о 3:3 с «Зенитом»: «Если давать им пространство, они ловят на контратаках. Техника и скорость у них на хорошем уровне»

Главный тренер «Челси» проанализировал ничью с «Зенитом» (3:3) в , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вы попробовали новый состав. Как оцениваете игру?

– Тренируя , мы пропустили шесть мячей за последние матчи, теряли преимущество. Никто не может быть рад таким играм, как сегодня.

Сейчас неудачный момент, чтобы оценивать кого-то индивидуально. Никто не может быть счастлив.

– После «Вест Хэма» вы говорили, что не время думать о перестройке. Видимо, игроки вас не услышали.

– Я не считаю, что вы правы, но вы можете говорить такие вещи. У нас были хорошие первые 15 минут, потом мы перестали делать то, что делали тогда.

Мы думали, что мы лучше, что контролировали игру, но мы забыли причину. Это концентрация. Когда она падает на 5-10%, меняем поведение в зависимости от счета, нас наказывают.

Реакция была хорошей, это показывает, что мы можем перевернуть игру. Но когда ведем, все опять теряем. В последние минуты мы перестали атаковать с теми же агрессией и голодом. И нас наказали. Это многое говорит о том, как игроки выкладываются на поле.

– Джеймс играл в центре. Вы рассматриваете его как «шестерку»?

– В центре у нас есть Канте, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик, но сегодня почти никого не было. Мы хотели добавить физической мощи, поэтому сыграл Джеймс.

Наше поведение изменилось после забитого гола, так быть не должно, нужно играть сквозь боль, превозмогать сложности. Если вы меняете поведение, вы позволяете себя наказать.

Задача – закрыть возможности для соперника. Это сделать просто: быстрее бежать, активнее включаться в моменты. Это база, это очень легко. Это нужно делать, когда мы ведем. Дело в деталях, а не глобальных моментах.

– Вас удивило, что играл так атакующе?

– Нет, я ожидал именно этого. Если давать им пространство, конечно, они подлавливают на контратаках. Если мы ошибаемся в центре – то же самое.

Техника и скорость у них на хорошем уровне. Если после таких 15 минут вы думаете, что и дальше все будет хорошо – вас накажут, – сказал немец.