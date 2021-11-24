Венгер может получить работу в «ПСЖ» в случае назначения Зидана тренером

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Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключает варианта с работой в «ПСЖ».

Француз уже проводил предварительные переговоры с руководителями клуба.

При этом Зидан не против поработать в парижской команде вместе с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Сам Зидан в таком случае тренировал бы команду, а Венгер занимался бы стратегическим развитием клуба, сообщает Foot Mercato.

Катарские владельцы «Пари Сен-Жермен» очень высокого мнения о Венгере и не раз приглашали его в структуру клуба. «ПСЖ» не теряет надежд, что в будущем такое назначение может случиться. Возможный приход Зидана поспособствовал бы этому.

В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.

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