Венгер может получить работу в «ПСЖ» в случае назначения Зидана тренером

Бывший тренер «Реала» не исключает варианта с работой в «ПСЖ».

Француз уже проводил предварительные переговоры с руководителями клуба.

При этом Зидан не против поработать в парижской команде вместе с экс-тренером «Арсенала» . Сам Зидан в таком случае тренировал бы команду, а Венгер занимался бы стратегическим развитием клуба, сообщает Foot Mercato.

Катарские владельцы очень высокого мнения о Венгере и не раз приглашали его в структуру клуба. «ПСЖ» не теряет надежд, что в будущем такое назначение может случиться. Возможный приход Зидана поспособствовал бы этому.

В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.