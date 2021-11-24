Леонардо: «Переговоров с Зиданом не было. Почеттино не просил «ПСЖ» отпустить его»

Спортивный директор опроверг информацию о переговорах с и о просьбе отпустить его в .

«Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил о разрешении уйти, и ни один клуб не связывался с нами по поводу него.

Очень уважаем Зидана, то, что он делал как игрок и тренер, но я могу очень четко сказать вам, что контакта нет, встречи с ним не было.

Смешно даже представить, что встреча с Зиданом могла произойти в большом отеле в Париже на глазах у всех», – сказал бразилец в интервью AFP.

Ранее сообщалось, что Почеттино хотел перейти в «МЮ», а парижане – пригласить Зидана на его место.