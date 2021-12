Линекер отметил радужный шлем Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии и назвал пилота «величайшим в истории»

Бывший футболист сборной Англии, телеэксперт отреагировал на победу пилота на Гран-при Саудовской Аравии.

«Просто безумный Гран-при. Выдающееся выступление и победа Льюиса Хэмилтона, несмотря на то, что на него столько всего свалилось.

Был рад увидеть его в радужном шлеме 🐐», – написал Линекер.

Линекер использовал эмодзи козы, подразумевая акроним GOAT – «величайший в истории».

Раскраска шлема автогонщика была связана с поддержкой в адрес ЛГБТ-сообщества.

Unbelievably bonkers Grand Prix. Outstanding performance and victory from @LewisHamilton despite everything being thrown at him. Great to see him wearing his rainbow helmet. The 🐐 pic.twitter.com/iusgQfrg8I