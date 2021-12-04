Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии-2021. Гонка остановлена красными флагами. Онлайн

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На городской трассе в Джидде стартовал первый в истории Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».

После 13 кругов гонку прервали красными флагами из-за аварии пилота «Хааса» Мика Шумахера. Заезд возобновят в 21:15.

За ходом событий можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

Хэмилтон стартует первым на Гран-при Саудовской Аравии. Ферстаппен – третий

Джидда
5 декабря 2021 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Серхио Перес («Ред Булл»)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Юки Цунода («Альфа Таури»)
9. Эстебан Окон («Альпин»)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Джордж Расселл («Уильямс»)
15. Карлос Сайнс («Феррари»)
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
 
 
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