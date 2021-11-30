«Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец». Глава «Уфы» – Соболеву после удаления

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Уфа Ростислав Мурзагулов соцсети Александр Соболев контент Футбол

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова форварда «Спартака» Александра Соболева после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Нападающий извинился перед болельщиками красно-белых за удаление, но отметил, что, по его мнению, фол не тянул на красную карточку.

«Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец», – написал Мурзагулов в фэйсбуке.

Напомним, что в игре с «Уфой» (1:1) московский клуб сравнял счет на 94-й минуте с пенальти. Он был назначен после того, как Соболев получил удар по лицу в штрафной.

После матча Мурзагулов сказал: «Вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд кинопремий».

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