Нападающий «Спартака» высказался о своем удалении в матче с «Ахматом» в 17-м туре (2:1).

– Ты эмоционально отреагировал. Не боишься, что больше матчей дисквалификации дадут?

– А почему мне должны дать? Кинул перчатки – просто было жарко.

– Что думаешь об акции болельщиков?

– Как написал наш клуб: «Наши болельщики – это великие болельщики». Мы в любой ситуации будем их поддерживать.

– будет обращаться в ЭСК...

– Они уже обратились. На поле я ничего не говорил. Ни одного слова. В подтрибунке высказал эмоции, но никому конкретно. Мешкову не собираюсь ничего говорить. Если удалил, то есть смысл что-то говорить?

– Если карточку не отменят...

– Если не отменят, я все равно полечу в Варшаву и в Сочи с командой. Это сто процентов. Спасибо команде за победу. И хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки. Желтая – да, но не красная, – сказал Соболев.

Главный арбитр этого матча показал Соболеву красную карточку за то, что тот наступил шипами на ногу полузащитнику Игорю Коновалову.

🟥 Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021

Соболева удалили после ВАР в матче с «Ахматом». Он матерился, уходя в раздевалку: «Пидорас ######, #####»