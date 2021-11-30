Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем удалении в матче с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ (2:1).
– Ты эмоционально отреагировал. Не боишься, что больше матчей дисквалификации дадут?
– А почему мне должны дать? Кинул перчатки – просто было жарко.
– Что думаешь об акции болельщиков?
– Как написал наш клуб: «Наши болельщики – это великие болельщики». Мы в любой ситуации будем их поддерживать.
– «Спартак» будет обращаться в ЭСК...
– Они уже обратились. На поле я ничего не говорил. Ни одного слова. В подтрибунке высказал эмоции, но никому конкретно. Мешкову не собираюсь ничего говорить. Если удалил, то есть смысл что-то говорить?
– Если карточку не отменят...
– Если не отменят, я все равно полечу в Варшаву и в Сочи с командой. Это сто процентов. Спасибо команде за победу. И хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки. Желтая – да, но не красная, – сказал Соболев.
Главный арбитр этого матча Виталий Мешков показал Соболеву красную карточку за то, что тот наступил шипами на ногу полузащитнику «Ахмата» Игорю Коновалову.
🟥 Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021
Соболева удалили после ВАР в матче с «Ахматом». Он матерился, уходя в раздевалку: «Пидорас ######, #####»