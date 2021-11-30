«Спартак» обратится в ЭСК после удаления Соболева Мешковым в матче с «Ахматом»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Виталий Мешков Игорь Коновалов Александр Соболев ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб попросит ЭСК РФС отреагировать на решение главного арбитра Виталия Мешкова удалить форварда Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ (2:1) между московской командой и «Ахматом» (2:1).

Мешков после просмотра повтора показал Соболеву красную карточку за то, что тот наступил шипами на ногу полузащитнику грозненского клуба Игорю Коновалову.

«Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК», – заявил Зеленов. 

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