«Спартак» обратится в ЭСК после удаления Соболева Мешковым в матче с «Ахматом»

Пресс-атташе Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб попросит ЭСК РФС отреагировать на решение главного арбитра удалить форварда в матче 17-го тура (2:1) между московской командой и «Ахматом» (2:1).

Мешков после просмотра повтора показал Соболеву красную карточку за то, что тот наступил шипами на ногу полузащитнику грозненского клуба Игорю Коновалову.

«Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК», – заявил Зеленов.

🟥 Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021

Соболева удалили после ВАР в матче с «Ахматом». Он матерился, уходя в раздевалку: «Пидорас ######, #####»