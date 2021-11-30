Александр Шмурнов: «В чем нарушение Соболева? Теперь нельзя бить по мячу?»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов отреагировал на удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева на 32-й минуте матча с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ (2:1).
«А в чем нарушение правил Соболева? Игрок бьет по мячу и по инерции попадает в ногу соперника… Не совершая вообще никаких действий, кроме удара, не имея ни грубого намерения, ни высокой скорости, ни агрессивного поведения…
Что, теперь нельзя бить по мячу?» – написал Шмурнов в твиттере.
Главный арбитр этого матча Виталий Мешков после просмотра повтора показал Соболеву красную карточку за то, что тот наступил шипами на ногу полузащитнику грозненского клуба Игорю Коновалову.
🟥 Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021