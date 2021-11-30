Витория о матче с «Ахматом»: «Очень не понравилось судейство и удаление Соболева»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Виталий Мешков Руй Витория Георгий Джикия Айртон Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил работу бригады арбитров под руководством Виталия Мешкова во время матча команды с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

«Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это надо подробно проанализировать.

В первом тайме этот судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону – ее понять тоже тяжело.

Мне в целом не понравилась работа арбитра, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку – он ее не дал», – заявил Витория.

Соболева удалили после ВАР в матче с «Ахматом». Он матерился, уходя в раздевалку: «Пидорас ######, #####»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные