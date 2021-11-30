Витория о матче с «Ахматом»: «Очень не понравилось судейство и удаление Соболева»

Главный тренер оценил работу бригады арбитров под руководством во время матча команды с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре .

«Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это надо подробно проанализировать.

В первом тайме этот судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону – ее понять тоже тяжело.

Мне в целом не понравилась работа арбитра, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку – он ее не дал», – заявил Витория.

Соболева удалили после ВАР в матче с «Ахматом». Он матерился, уходя в раздевалку: «Пидорас ######, #####»