Александр Соболев: «Доходили слухи, якобы я сливаю Виторию. Полный бред. Мы верим в его идеи»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о работе тренера Руя Витории.
– Под давлением не только игроки, но и ваш главный тренер Руй Витория. Он похож на человека, которого каждый день «отправляют» в отставку?
– На следующий день после поражения от «Краснодара» Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача – работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале.
У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело – получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.
– Но ведь бывает, что команда не может адаптироваться к требованиям того или иного специалиста.
– У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные.
Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю – как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред, – заявил Соболев.