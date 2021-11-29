«У Соболева выдающиеся актерские способности. Судья верит». Глава «Уфы» о пенальти «Спартака»

Председатель совета директоров «Уфы» высказался о пенальти в ворота его команды на 94-й минуте матча со «Спартаком» в 16-м туре (1:1).

«Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен отобразить адские страдания. Если у него выдающиеся актерские способности – судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию.

У Соболева оказались выдающиеся актерские способности», – сказал Мурзагулов в эфире «Эхо Москвы в Уфе».

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна.

«Спартак» опять страдает в РПЛ. Ничью в Уфе вырвали только с пенальти на 90+5 – помог фол как на Дзюбе в ЛЧ

Соболев забил с пенальти на 95-й минуте игры с «Уфой». У него 4 гола в 3 последних матчах