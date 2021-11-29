«У Соболева выдающиеся актерские способности. Судья верит». Глава «Уфы» о пенальти «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Уфа Ростислав Мурзагулов Александр Соболев Павел Кукуян Футбол

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о пенальти в ворота его команды на 94-й минуте матча со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ (1:1).

«Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен отобразить адские страдания. Если у него выдающиеся актерские способности – судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию.

У Соболева оказались выдающиеся актерские способности», – сказал Мурзагулов в эфире «Эхо Москвы в Уфе».

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна.

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