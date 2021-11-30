Прокуратура Турина изучает переход Роналду из «Ювентуса» в «Ман Юнайтед»

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Прокуратура Турина изучает переход нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

В офисах клуба прошел повторный обыск в четверг. Теперь прокуроры изучают финансовые условия продажи Роналду в «Манчестер Юнайтед». Напомним, «Ювентус» объявил, что продал Криштиану за 15+8 млн евро.

В прошлую пятницу в офисах клуба в Турине и Милане прошел обыск. Полиция изъяла документы, касающиеся трансферов, а также счета-фактуры и финансовую отчетность в качестве доказательств.

Руководство «Ювентуса» подозревается в изменении сумм трансферов футболистов в период с 2019 по 2021 год. Это было необходимо, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что прокуратура допросит Роналду по делу о ложной финансовой отчетности, так как, возможно, в «Ювентусе» он получал серую зарплату.

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