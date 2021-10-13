Данило о Роналду: «Статистика не врет – он все еще очень опасен. Любой команде мира его бы не хватало»

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Защитник «Ювентуса» Данило высказался об уходе Криштиану Роналду из клуба.

– Как вы восприняли уход Роналду? Мне кажется, должна была возникнуть пустота...

– Любой команде мира его бы не хватало. Иначе и быть не могло. Он все еще очень опасен, несмотря на возраст. Статистика не врет. Он использует малейшую возможность, чтобы забить.

У меня нет какой-то особой истории. Это просто произошло. У Роналду очень соревновательный характер. Я многому смог у него научиться. Мы с ним близко общались в «Реале», а в «Ювентусе» – еще ближе.

Жизнь продолжается. У «Ювентуса» есть потенциал и ДНК, которые позволят вернуться на свой уровень. Ради побед мы приложим максимум усилий и будем жертвовать собой. Криштиану знает об этом, – сказал Данило.

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