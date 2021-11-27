Роналду мог получать от «Юве» дополнительные выплаты во время локдауна. Следствие изучает телефонные переговоры

«Ювентус» мог осуществлять дополнительные переводы форварду , ранее выступавшему за клуб, не внося их в финансовую отчетность.

По данным La Gazzetta dello Sport, следователи, занимающиеся делом «Ювентуса», уделяют пристальное внимание трансферу Роналду и периоду его пребывания в клубе. Они изучают финансовые детали перехода и контракт футболиста с «Ювентусом». Эти документы сопоставляют с записями телефонных разговоров, которые есть в распоряжении следствия.

Роналду подписал с «Ювентусом» 4-летний контракт с зарплатой 31 млн евро в год после уплаты налогов. В соглашении не прописаны бонусы за достижение индивидуальных целей, предусматривалась лишь сравнительно небольшая выплата за победу в Серии А.

Поэтому внимание следователей привлек тот факт, что в телефонных разговорах регулярно упоминаются ежемесячные платежи португальцу во время пандемии коронавируса (с марта-апреля 2020 года). В тот момент остальные футболисты согласились на снижение зарплаты или отсрочили их выплату.

Напомним, минувшим летом Роналду покинул и перешел в за 15 млн евро.