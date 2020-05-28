Тюрам о расизме: «Повсюду идея о том, что быть белым лучше. Я часто сталкивался с расовыми предрассудками, когда играл»

Бывший защитник , «Барселоны» и сборной Франции Лилиан Тюрам вновь высказался на тему расизма в футболе.

«Я, когда был молодым футболистом, часто сталкивался с расовыми предрассудками. Основная идея, конечно, заключалась в том, что темнокожие игроки ленивее, чем остальные. В своей книге я воспроизвожу разговор с одним из моих партнеров по команде после тренировки. Тогда он сказал: «Знаешь, с твоей физикой и моим интеллектом я бы стал невероятным игроком».

Это интересно, потому что было много игр, тестов и психологических экспериментов, которые показали, что расизм запрятан в таких местах, о которых ты бы и не подумал. Это белое мышление – повсюду. Эта идея о том, что быть белым лучше.

Есть много людей, которые по своей воле хотят избавиться от этих моделей доминирования, связанных с цветом кожи.

Я был очень рад услышать слова Джордана Хендерсона, капитана «Ливерпуля». Тренер сборной Англии [Саутгейт] также высказался по этим вопросам. Когда говорит Леброн Джеймс, это важно. Когда вы видите Рапино, это важно. Колина Каперника я считаю необыкновенным.

Потому что, если быть очень откровенным, оглядываясь на историю, часто такое поведение значит, что вы ищете неприятности. Вот почему некоторые люди ничего не говорят и ведут себя так, будто ничего не знают. Большинство игроков осознают, что происходит, и не имеет значения, какого цвета их кожа.

Так что, да, есть игроки [которые высказываются]. Но нужно поощрять игроков, которые молчат, говорить громче. Это очень важно. Нужно обучать игроков. Нужно научить детей говорить: «Нет, я этого не принимаю».

Если вы знаете историю расизма, то понимаете, в какой степени спортсмены и женщины высокого положения изменили общество к лучшему», – сказал Тюрам в интервью Stats Perform.