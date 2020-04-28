Лилиан Тюрам: «Одноклассники заставили меня поверить, что быть белым – лучше. Это были 9-летние дети»

Экс-защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Лилиан Тюрам рассказал, что в детстве страдал от проявлений расизма.
Тюрам родился в Гваделупе, а в 1981 году его семья переехала во Францию.
«Когда я приехал сюда, меня поразило то, что некоторые из моих одноклассников судили меня по цвету кожи. Они заставили меня поверить, что мой цвет кожи хуже, чем их, что быть белым – лучше.
Это были 9-летние дети. Они не родились расистами, но у них уже развивался комплекс превосходства. С того момента я начал спрашивать себя: «Почему они дразнят меня? Откуда это берется?»
Мама не могла ответить на эти вопросы. Для нее все было так, как было. Они расисты, и это не изменится.
Исторически сложилось так, что мы ранжировали людей. Мы создавали иерархию в соответствии с цветом кожи. Мы учили белых думать, что они превосходят всех остальных. Точно так же мужчинам внушали чувства превосходства над женщинами.
Эти интеллектуальные и идеологические механизмы были созданы, чтобы эксплуатировать людей», – сказал Тюрам.