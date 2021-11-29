Тухель о «Золотом мяче»: «Есть большие сомнения насчет индивидуальных призов. Один футболист не может выиграть матч»

Главный тренер поделился мнением о ценности индивидуальных призов после того, как форвард «ПСЖ» стал обладателем «Золотого мяча» в 7-й раз.

«У меня есть большие сомнения насчет индивидуальных наград в этом виде спорта. Футбол – сложный вид спорта, в котором многое зависит от удачи и командных усилий.

Один футболист не может выиграть матч, это нереально. Если отдельные игроки блистают, то это за счет командных усилий. Вот почему награду лучшему клубу года получить приятно», – сказал Тухель.

Месси выиграл «Золотой мяч», Левандовски признан лучшим форвардом по версии France Football, Доннарумма – лучшим вратарем