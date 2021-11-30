«Барселона»: «Мы первый клуб, где «Золотой мяч» получили и мужчина, и женщина. Мы первый клуб, выигравший и мужскую ЛЧ, и женскую»

«Барселона» опубликовала в твиттере ряд записей после получения футболисткой женской команды «блауграны» Алексией Путельяс «Золотого мяча».
«Футбольный мир такого еще не видел!
«Барселона» – первый клуб, в котором «Золотой мяч» выиграли и мужчина, и женщина.
«Барселона» – первый клуб, выигравший Лигу чемпионов и среди мужчин, и среди женщин.
«Барселона» – первый клуб, чьи мужская и женская команды выигрывали по три трофея за сезон», – говорится в сообщениях.
𝑴𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑩𝒂𝒓𝒄̧𝒂 💙❤— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 30, 2021
📸 @lequipe pic.twitter.com/E6Ao9BwV3P
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