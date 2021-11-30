«Барселона»: «Мы первый клуб, где «Золотой мяч» получили и мужчина, и женщина. Мы первый клуб, выигравший и мужскую ЛЧ, и женскую»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА женский футбол Золотой мяч Лига чемпионов жен Футбол

«Барселона» опубликовала в твиттере ряд записей после получения футболисткой женской команды «блауграны» Алексией Путельяс «Золотого мяча».

«Футбольный мир такого еще не видел!

«Барселона» – первый клуб, в котором «Золотой мяч» выиграли и мужчина, и женщина.

«Барселона» – первый клуб, выигравший Лигу чемпионов и среди мужчин, и среди женщин.

«Барселона» – первый клуб, чьи мужская и женская команды выигрывали по три трофея за сезон», – говорится в сообщениях.

Месси выиграл «Золотой мяч», Левандовски признан лучшим форвардом по версии France Football, Доннарумма – лучшим вратарем

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные