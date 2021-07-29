Роман Зобнин: «Спартак» – 10-кратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

Полузащитник высказался об игре команды перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2 – первая игра).

– Почему наступил провал по сравнению с предсезонным турниром?

– Не нужно сравнивать эти истории. Мы 10-кратные чемпионы предсезонного кубка, но нам это ничего не дает.

За три игры у нас всего три очка, хотя могло быть больше. С чем это связано? Мелочей не бывает. Где-то разговоры вокруг клуба, плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.

– Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к тренеру?

– Не могу ответить. Вы хотите, чтобы я ответил как ? Мы в процессе. На 80% мы уже завершили адаптацию, – сказал Зобнин.