Руй Витория: «На Кубке Париматч Премьер «Спартак» забивал кучу голов, но что-то случилось»

Главный тренер «Спартака» высказался о низкой результативности команды после поражения от (1:2) в 6-м туре РПЛ.

– «Спартак» не забивал в официальных играх более одного гола. В чем дело?

– Такова реальность на данный момент. Вы помните, что на сборах и на Кубке [Париматч Премьер] мы забивали кучу голов. Но потом случилось что-то, что сломало эту ситуацию. Может быть, какого-то духа не хватает.

Мы постоянно работаем над завершающей фазой атаки. Ребята много бьют по воротам. Считаю, это можно исправить только работой.

– Есть ли договоренность, кто пополнит «Спартак» до конца трансферного окна?

– С самого начала работы в «Спартаке» мы предоставили клубу список позиций, которые нуждаются в усилении. Понимали, что такие вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду обсуждать публично, потому что это внутренние вопросы, касающиеся только меня и руководствa клуба, – заявил Витория.

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