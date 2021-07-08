Руй Витория: «Осознаю, что мне предстоит сложный путь. «Спартак» ждет большое число игр и в ЛЧ, и в РПЛ»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу команды в Кубке Париматч Премьер после разгрома «Химок» (5:1).

«Мне понравились сегодня все ребята, не только те, кто вышли в стартовом составе.

Все сегодня хорошо сыграли, показали отличную динамику как в обороне, так и в атаке, строгость на всех позициях, что безусловно, конечно, упростило игру», – сказал португалец в эфире .

– Не боитесь ли, что после серии удачных матчей у команды будет спад?

– У меня нет таких опасений. Я осознаю, что мне предстоит сложный путь. Футбол – комплекс нескольких факторов. В моей профессии тактика играет важную роль. Я рад, что команда понимает меня. Впереди нас ждет большое количеств игр и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России.

Безусловно, план на игру у нас был. Мы дали поиграть сегодня сборникам. Ребята стараются максимально выполнять наши установки. Я не знаю, какой будет стартовый состав через неделю. Футболисты полностью готовы к чемпионату России. Уверен, они выйдут на поле и сделают свое дело, – цитирует Виторию Sport24.

«Спартак» снова забрал Кубок Париматч Премьер. Забил 13 голов в 3 матчах, пропустил всего один