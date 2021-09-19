«Как тренируемся, так и играем». Смолов – фанатам после 1:3 от тульского «Арсенала»

Нападающий «Локомотива» после поражения от тульского (1:3) в матче 16-го тура подошел к сектору с фанатами московского клуба.

На вопрос о причинах поражения форвард ответил: «Как тренируемся, так и играем».

Сейчас «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

Сам Смолов не забивает за уже 1,5 месяца. В прошлый раз в составе клуба он отличился 16 октября – в матче с «Рубином» (2:2). Его полную статистику можно изучить здесь.