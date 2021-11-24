Гиздоль о 0:3 с «Лацио»: «Локо» достойно смотрелся против команды европейского уровня. Замены не улучшили игру, поэтому такой результат»

Теги Локомотив Федор Смолов Лацио премьер-лига Россия серия А Италия Лига Европы УЕФА болельщики Маркус Гиздоль Футбол

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль дал комментарий после разгромного поражения от «Лацио» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и перформанс, который они сделали. Это было важно для нас.

Мы играли хорошо вплоть до второго пропущенного гола с пенальти. Потом потеряли контроль над игрой, соперник этим воспользовался, последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли улучшить игру, поэтому такой результат.

Мы достойно смотрелись против команды европейского уровня, но счет на табло.

Что касается Смолова, то он вышел на 30 минут, он находится не в лучшей форме. Мы сделали все, чтобы его подготовить к игре», – сказал Гиздоль.

🤷‍♂️«Локомотив» мимо плей-офф ЛЕ. Есть шанс на стыки Лиги конференций, но нужно побеждать «Марсель»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные