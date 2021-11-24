Гиздоль о 0:3 с «Лацио»: «Локо» достойно смотрелся против команды европейского уровня. Замены не улучшили игру, поэтому такой результат»

Главный тренер «Локомотива» дал комментарий после разгромного поражения от (0:3) в матче группового этапа .

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и перформанс, который они сделали. Это было важно для нас.

Мы играли хорошо вплоть до второго пропущенного гола с пенальти. Потом потеряли контроль над игрой, соперник этим воспользовался, последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли улучшить игру, поэтому такой результат.

Мы достойно смотрелись против команды европейского уровня, но счет на табло.

Что касается Смолова, то он вышел на 30 минут, он находится не в лучшей форме. Мы сделали все, чтобы его подготовить к игре», – сказал Гиздоль.

🤷‍♂️«Локомотив» мимо плей-офф ЛЕ. Есть шанс на стыки Лиги конференций, но нужно побеждать «Марсель»