Семин о задержании фанатов ЦСКА: «Для чего файеры носите? Они запрещены. Пусть игроки сражаются, а вы спокойно болейте»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом» (0:2).

«У нас запрещены файеры? Запрещены. Поэтому не надо их зажигать. Не надо так поддерживать команду. То, что запрещено, – этого нельзя делать.

Приведу пример. Два года назад мальчик с фанатской трибуны пришел на наш футбол, и ему на руку петарда прилетела – два пальца полностью сожжены. Этого мальчика отвезли в больницу, и я к нему ходил.

Я задаю вопрос: для чего ты ходишь в эту группу, для чего файеры носите? Это же опасно. Лучше между собой соберитесь и сыграйте в футбол, кто лучше – болельщики «Локомотива» или, например, ЦСКА. Вот играйте перед матчем.

Вы эмоции дайте футболистам. Пусть они там сражаются, а вы спокойно болейте. Мне не нравится эта ситуация», – сказал Семин в эфире «Матч Премьер».

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