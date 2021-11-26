Роман Бабаев: «Пытались создать хотя бы минимальный комфорт для задержанных. ЦСКА ни в коем случае их не бросал!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о массовом задержании болельщиков команды после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

– Прежде всего, необходимо сказать, что наш стадион полностью готов к проведению матчей. Арена каждый год проходит лицензирование и соответствует критериям не только РФС, но и УЕФА. С этой точки зрения претензий к нам ни у кого не возникало – ни у представителей правоохранительных органов, ни у футбольных властей.

Поэтому то, что произошло в воскресенье, стало полной неожиданностью. Болельщики довольно давно отказались от использования пиротехники. Мы встречались с ними и неоднократно обсуждали эту проблему. Поэтому возникла довольно нестандартная ситуация – и для нас, и для правоохранительных органов. Возможно, этим и объясняются жесткие меры со стороны полиции. Однозначно осуждаем тех, кто нарушает правопорядок. Но в то же время ни в коем случае не должны страдать невиновные.

– Задержано 408 человек...

– Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали. Я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, задействованных в этой операции, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал! Пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило.

Достаточно вспомнить трагический инцидент в Риме, где обрушился эскалатор. Клуб тогда предпринимал все усилия, чтобы помочь пострадавшим. Сейчас же мы просили, чтобы к задержанным относились корректно и после предоставления ими документов, удостоверяющих личность, отпускали.

– Сколько сейчас человек находится в отделениях полиции?

– По нашей информации, около 50 человек все еще задержаны. Как нам объяснили, они подозреваются в совершении противоправных действий. Всех остальных болельщиков отпустили – в первую очередь несовершеннолетних, женщин и людей пожилого возраста. Повторю: клуб до пяти утра в режиме онлайн пытался сделать все, чтобы людей выпустили. По признанию наших фанатов, правоохранительные органы вели себя корректно, никакого применения чрезмерной силы с их стороны не наблюдалось.

Мы пытались создать хотя бы минимальный комфорт для людей, которых задержали. Но данные действия не увенчались успехом. Сейчас оперативно разрабатываем систему компенсации пострадавшим болельщикам. Кроме того, предоставили им бесплатную юридическую консультацию. Многие уже воспользовались такой возможностью. Адвокаты, предоставленные клубом, участвуют в процессуальных мероприятиях.

– Система компенсации? Имеете в виду бесплатные билеты или даже абонементы?

– Прорабатываем данный вопрос. Поверьте, сотрудникам клуба вся эта ситуация точно небезразлична. Словами всего сейчас не описать. Намерены всю эту историю отработать до конца, минимизировать последствия и сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Хочется верить, что «ВЭБ Арена» продолжит быть домом для всех наших болельщиков.

– Но теперь люди, наверное, десять раз подумают, прежде чем идти на стадион.

– К сожалению, эта ситуация нанесла серьезный удар по имиджу не только клуба, но и всего российского футбола. В данном случае пострадало большое количество людей... Мы совместно с и правоохранительными органами проведем очень тщательную работу. Это дело принципа, – сказал Бабаев.

Силовой беспредел – это наша система. Хачатурянц и Дюков не смогут ее сломать

Камеры отключили хакеры, Fan ID нужен побыстрее. Как объясняют задержания 408 человек на стадионе ЦСКА?

Цифра дня. 408 человек задержаны после матча ЦСКА – «Зенит»